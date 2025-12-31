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6000 seriesHeadphone nirkabel over-ear

TAH6509BK/00

Bebas distraksi

Bekerja ataupun menikmati hiburan, nikmati hari-hari Anda dengan headphone peredam bising nirkabel ini! Fitur peredam bising adaptif dan desain over-ear yang pas di telinga menyuguhkan pengalaman bebas distraksi. Rasakan suara yang kaya dan detail serta pengaturan minim lag untuk game dan film.

Lihat semua manfaat

Bebas distraksi

  • Noise Canceling Pro

  • Desain over-ear yang pas di telinga

  • Suara natural. Bass Dinamis

  • Waktu putar hingga 70 jam

Bebas distraksi dengan Noise Canceling Pro

Bebas distraksi dengan Noise Canceling Pro

Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga,termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.

Ringan,nyaman,dapat dilipat,dan trendi!

Ringan,nyaman,dapat dilipat,dan trendi!

Dudukan ear-cup bundar dan rangka yang ramping menjadikan headphone over-ear ini tampak istimewa. Bantalan ear-cup memory foam membuat headphone ini tetap nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Ear-cup headphone ini dapat dilipat rata dan diputar ke dalam untuk memudahkan penyimpanan di dalam kantong atau tas.

Suara mengagumkan,bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

Suara mengagumkan,bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis

Nikmati suara yang kaya berkat driver 40 mm dan isolasi kebisingan pasif yang baik berkat desain over-ear yang pas di telinga. Untuk menikmati lagu favorit Anda dengan karakter bass yang menggelegar tanpa menaikkan volume,cukup aktifkan Bass Dinamis melalui tombol multifungsi atau aplikasi Philips Headphone.

Spesifikasi Teknis

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