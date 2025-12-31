2 year warranty
TAH6509BK/00
Bebas distraksi
Bekerja ataupun menikmati hiburan, nikmati hari-hari Anda dengan headphone peredam bising nirkabel ini! Fitur peredam bising adaptif dan desain over-ear yang pas di telinga menyuguhkan pengalaman bebas distraksi. Rasakan suara yang kaya dan detail serta pengaturan minim lag untuk game dan film.
Noise Canceling Pro
Desain over-ear yang pas di telinga
Suara natural. Bass Dinamis
Waktu putar hingga 70 jam
Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga,termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.
Dudukan ear-cup bundar dan rangka yang ramping menjadikan headphone over-ear ini tampak istimewa. Bantalan ear-cup memory foam membuat headphone ini tetap nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Ear-cup headphone ini dapat dilipat rata dan diputar ke dalam untuk memudahkan penyimpanan di dalam kantong atau tas.
Nikmati suara yang kaya berkat driver 40 mm dan isolasi kebisingan pasif yang baik berkat desain over-ear yang pas di telinga. Untuk menikmati lagu favorit Anda dengan karakter bass yang menggelegar tanpa menaikkan volume,cukup aktifkan Bass Dinamis melalui tombol multifungsi atau aplikasi Philips Headphone.
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