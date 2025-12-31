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  • Gaya ramping. Suara Hi-Res yang luar biasa.
  • Gaya ramping. Suara Hi-Res yang luar biasa.

8000 seriesHeadphone nirkabel over-ear ANC

TAH8040BK/70

Gaya ramping. Suara Hi-Res yang luar biasa.

Ubah keseharian menjadi luar biasa dengan headphone nirkabel over-ear yang ramping ini. Suara hebat dan noise cancellation canggih akan membuat setiap daftar putar dan siniar terdengar luar biasa. Ingin mengobrol? Anda juga akan menikmati suara telepon yang jelas.

Lihat semua manfaat

Gaya ramping. Suara Hi-Res yang luar biasa.

  • Headphone over-ear ringan

  • Suara natural. Bass Dinamis

  • Suara panggilan jernih

  • Active Noise Canceling

Suara panggilan jernih

Tombol multifungsi yang mudah diakses di ear-cup kanan

Berkat tombol multifungsi yang praktis di ear-cup kanan, Anda dapat mengelola panggilan atau mengontrol pemutaran konten dan volume. Anda juga dapat menggunakan tombol daya untuk mengaktifkan pengaturan minim latensi saat menonton video atau film.

Hi-Res Audio menghadirkan musik sejernih aslinya

Rasakan detail dan kejernihan yang belum pernah ditemui sebelumnya dalam setiap lagu dengan Hi-Res Audio. Suara jernih dan presisi yang dioptimalkan untuk berbagai format musik. Headphone ini telah memenuhi standar ketat sertifikasi Hi-Res Audio.

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