Gaya ramping. Suara Hi-Res yang luar biasa.

Ubah keseharian menjadi luar biasa dengan headphone nirkabel over-ear yang ramping ini. Suara hebat dan noise cancellation canggih akan membuat setiap daftar putar dan siniar terdengar luar biasa. Ingin mengobrol? Anda juga akan menikmati suara telepon yang jelas.