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8000 SeriesHeadphone nirkabel

TAH8856BK/97

Ramping. Suara menawan.

Ubah keseharian menjadi luar biasa dengan headphone nirkabel over-ear yang ramping ini. Suara hebat dan noise cancellation canggih akan membuat setiap daftar putar dan siniar terdengar luar biasa. Ingin mengobrol? Anda juga akan menikmati suara telepon yang jelas.

Lihat semua manfaat

Ramping. Suara menawan.

  • Noise Canceling Pro

  • Waktu putar hingga 60 jam

  • Bluetooth Multititik

Bluetooth Multititik. Hubungkan lebih dari satu perangkat

Tonton film di tablet Anda. Terima panggilan dari ponsel Anda. Dengan konektivitas Bluetooth Multititik, Anda dapat menghubungkan hingga dua perangkat pintar ke headphone ini secara bersamaan-dan beralih di antara keduanya sesuai kebutuhan.

Suara hebat berkat driver 40 mm

Driver 40 mm yang disetel dengan sempurna menghadirkan banyak detail dan bass untuk semua lagu atau podcast. Anda bahkan dapat menggunakan kabel yang disertakan untuk menyambungkan dan menikmati file Hi-Res Audio yang tersedia di layanan streaming favorit Anda. Saat Anda tidak mendengarkan, hard case yang cantik menjaga headphone tetap aman.

Desain ramping dengan Noise Canceling Pro

Headphone nirkabel ringan ini tak hanya cantik, tapi juga membantu Anda fokus pada apa yang ingin Anda dengar. Noise cancellation canggih menyaring suara yang tidak diinginkan dari sekitar Anda. Awareness Mode memungkinkan Anda mendengar suara sekitar saat dibutuhkan.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.