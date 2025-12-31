Power Bank Georg Jensen Philips

Saat Anda menginginkan teknologi yang terlihat indah, Power bank ini pilihan yang tepat. Didesain dengan cermat menggunakan kulit cokelat gelap dan elemen logam poles, bodinya menyembunyikan pad pengisi daya Qi nirkabel. Talinya yang bisa dilepas juga merupakan kabel USB-A ke USB-C.