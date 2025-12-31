2 year warranty
Dihentikan
TAJP10/00
Power Bank Georg Jensen Philips
Saat Anda menginginkan teknologi yang terlihat indah, Power bank ini pilihan yang tepat. Didesain dengan cermat menggunakan kulit cokelat gelap dan elemen logam poles, bodinya menyembunyikan pad pengisi daya Qi nirkabel. Talinya yang bisa dilepas juga merupakan kabel USB-A ke USB-C.
Permukaan pengisian daya yang luas mempermudah Anda untuk meletakkan ponsel pada pad, dan daya pengisian maksimum adalah 5 W.
Tali jinjing silikon berwarna cokelat tua juga berfungsi sebagai kabel sambungan USB-A ke USB-C untuk mengisi daya power bank.
Elemen berbahan baja lapis kreasi Georg Jensen
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