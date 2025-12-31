2 year warranty
Dihentikan
TAJS50/00
Rumah adalah tempat koleksi musik Anda
Lepaskan penat dengan speaker Bluetooth yang membuat Anda merasa seperti di rumah. Dapatkan waktu putar 20 jam dan fungsi power bank. Kain speaker dari wool kombinasi dan pelat atas baja yang mengkilap mampu melengkapi bahkan interior yang paling minimalis.
Bluetooth®
Daya output 30 W
Waktu pemutaran 20 jam
Fungsi power bank bawaan
Speaker Bluetooth yang didesain bersama Georg Jensen ini tampilannya simpel, tetapi memukau. Paduan apik penutup berbahan baja lapis dengan kain speaker Kvadrat menyuguhkan kesan yang menawan. Penempatan logo mereknya yang pas menonjolkan Philips dan Georg Jensen.
Speaker ini dilapisi kain speaker premium buatan produsen kelas atas, Kvadrat. Bahan campuran wol yang cantik ini menyuguhkan transparansi akustik sehingga suara dari speaker menyebar ke seluruh penjuru ruangan.
Baterai dapat digunakan selama 20 jam setelah pengisian penuh, dan jangkauan nirkabel hingga 20 m. Anda dapat memasangkan dengan speaker identik Philips Georg Jensen untuk menikmati musik Anda dalam suara stereo. Cukup tekan tombol pemasangan speaker.
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