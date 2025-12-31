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Dihentikan

Speaker Philips Georg Jensen

TAJS50/00

Rumah adalah tempat koleksi musik Anda

Lepaskan penat dengan speaker Bluetooth yang membuat Anda merasa seperti di rumah. Dapatkan waktu putar 20 jam dan fungsi power bank. Kain speaker dari wool kombinasi dan pelat atas baja yang mengkilap mampu melengkapi bahkan interior yang paling minimalis.

Lihat semua manfaat

Rumah adalah tempat koleksi musik Anda

  • Bluetooth®

  • Daya output 30 W

  • Waktu pemutaran 20 jam

  • Fungsi power bank bawaan

Koleksi Philips & Georg Jensen

Koleksi Philips & Georg Jensen

Speaker Bluetooth yang didesain bersama Georg Jensen ini tampilannya simpel, tetapi memukau. Paduan apik penutup berbahan baja lapis dengan kain speaker Kvadrat menyuguhkan kesan yang menawan. Penempatan logo mereknya yang pas menonjolkan Philips dan Georg Jensen.

Kain speaker Kvadrat. Didesain untuk memungkinkan suara terdengar

Kain speaker Kvadrat. Didesain untuk memungkinkan suara terdengar

Speaker ini dilapisi kain speaker premium buatan produsen kelas atas, Kvadrat. Bahan campuran wol yang cantik ini menyuguhkan transparansi akustik sehingga suara dari speaker menyebar ke seluruh penjuru ruangan.

Waktu pemutaran 20 jam. Pasangkan untuk suara stereo

Waktu pemutaran 20 jam. Pasangkan untuk suara stereo

Baterai dapat digunakan selama 20 jam setelah pengisian penuh, dan jangkauan nirkabel hingga 20 m. Anda dapat memasangkan dengan speaker identik Philips Georg Jensen untuk menikmati musik Anda dalam suara stereo. Cukup tekan tombol pemasangan speaker.

Spesifikasi Teknis

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