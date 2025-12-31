Selalu aman, selalu menyenangkan. Batas volume untuk di rumah dan saat bepergian*

Dirancang khusus agar sangat aman bagi telinga anak-anak, headphone ini memiliki batas volume 75 dB untuk mendengarkan di rumah atau saat belajar. Untuk mendengarkan di lingkungan yang lebih bising di luar rumah, orang tua dapat menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk menetapkan batas volume mode perjalanan sebesar 85 dB.*