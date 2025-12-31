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Headphone on-ear nirkabel untuk anak-anak

TAK4200MP/00

2 Award

Aman, menyenangkan, dan cocok untuk bepergian

Dengan LED warna-warni pada penutup telinga dan fitur berbagi audio nirkabel yang menyenangkan, headphone ini dirancang agar disukai anak-anak. Volumenya dibatasi untuk melindungi telinga anak-anak, dan mode perjalanan khusus memungkinkan mereka mendengarkan dengan aman di lingkungan yang lebih bising.

Lihat semua manfaat

Aman, menyenangkan, dan cocok untuk bepergian

  • Headphone on-ear nirkabel

  • Volume dibatasi hingga 85 dB

  • Lampu LED. Berbagi audio

  • Tahan lama dan dapat dilipat

Selalu aman, selalu menyenangkan. Batas volume untuk di rumah dan saat bepergian*

Selalu aman, selalu menyenangkan. Batas volume untuk di rumah dan saat bepergian*

Dirancang khusus agar sangat aman bagi telinga anak-anak, headphone ini memiliki batas volume 75 dB untuk mendengarkan di rumah atau saat belajar. Untuk mendengarkan di lingkungan yang lebih bising di luar rumah, orang tua dapat menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk menetapkan batas volume mode perjalanan sebesar 85 dB.*

Nyaman untuk anak dan mudah digunakan

Nyaman untuk anak dan mudah digunakan

Tombol kontrol bulat berukuran besar di bagian bawah penutup telinga memudahkan anak-anak menggunakan headphone ini, sedangkan penutup telinga yang lebih kecil dengan bantalan lembut membuatnya nyaman dipakai. Headband berbantalan mudah disesuaikan agar pas dengan sempurna dan dilengkapi titik-titik di bagian belakang yang membantu anak-anak mengetahui arah yang benar saat mengenakan headphone.

Desain penuh warna dengan lampu LED

Desain penuh warna dengan lampu LED

LED warna-warni pada penutup telinga berpadu dengan desain aneka warna headphone ini sehingga membuatnya tampil menonjol secara positif. LED dapat diatur agar menyala dalam berbagai warna: sangat cocok bagi anak-anak yang ingin mengekspresikan gaya mereka sendiri.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Volume dibatasi hingga 75 dB dalam mode normal dan 85 dB dalam mode perjalanan, sesuai dengan standar EN 50332 untuk mendengarkan dengan aman.