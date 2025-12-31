Aman, fleksibel, nyaman

Ujung sayap fleksibel terpasang di bawah lekukan telinga Anda, sehingga terpasang dengan aman dan memberikan isolasi kebisingan pasif yang lebih baik. Tabung akustik oval dan penutup earbud yang dapat diganti memastikan pemasangan in-ear yang nyaman. Kabel headphone pipih terpasang nyaman di belakang leher Anda, baik saat earbud dikenakan maupun dilepas.