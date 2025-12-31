2 year warranty
TAN1040BK/70
Sangat ringan, Suara menggelegar
Nikmati musik Anda di mana saja. Headphone nirkabel ini menghadirkan suara yang luar biasa, kenyamanan saat dikenakan di telinga, dan waktu putar hingga 22 jam.
Driver 13 mm/desain tertutup
Waktu putar 22 jam
Pas dan nyaman
Neckband yang sangat ramping dirancang agar pas untuk semua orang, sehingga nyaris tidak terasa di telinga Anda.
Ujung sayap fleksibel terpasang di bawah lekukan telinga Anda, sehingga terpasang dengan aman dan memberikan isolasi kebisingan pasif yang lebih baik. Tabung akustik oval dan penutup earbud yang dapat diganti memastikan pemasangan in-ear yang nyaman. Kabel headphone pipih terpasang nyaman di belakang leher Anda, baik saat earbud dikenakan maupun dilepas.
Jawab panggilan, jeda playlist Anda. Semuanya tanpa menyentuh smartphone Anda. Pemasangan Bluetooth pintar membuat headphone ini mengingat perangkat terakhir yang dipasangkan.
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