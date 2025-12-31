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Semua seri

  • Sangat ringan, Suara dahsyat
  • Sangat ringan, Suara dahsyat

1000 seriesHeadphone nirkabel in-ear

TAN1040WT/70

Sangat ringan, Suara dahsyat

Nikmati musik Anda setiap saat. Headphone nirkabel ini menghadirkan suara yang hebat, kenyamanan saat dikenakan di telinga, dan waktu pemutaran hingga 22 hours.

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Sangat ringan, Suara dahsyat

  • Driver 13-mm/desain tertutup

  • Waktu pemutaran 22 hours

  • Pas dan nyaman

Desain in-ear yang ringan dan ramping agar nyaman dipasang di telinga

Neckband yang sangat ramping dirancang agar pas untuk semua orang, sehingga nyaris tidak terasa di telinga Anda.

Aman, fleksibel, nyaman

Ujung sayap fleksibel terpasang di bawah lekukan telinga Anda, sehingga terpasang dengan aman dan memberikan isolasi kebisingan pasif yang lebih baik. Tabung akustik oval dan penutup earbud yang dapat diganti memastikan pemasangan in-ear yang nyaman. Kabel headphone pipih terpasang nyaman di belakang leher Anda, baik saat earbud dikenakan maupun dilepas.

Remote pada kabel. Beralih dengan mudah dari playlist ke panggilan

Jawab panggilan, jeda playlist Anda. Semuanya tanpa menyentuh smartphone Anda. Pemasangan Bluetooth pintar membuat headphone ini mengingat perangkat terakhir yang dipasangkan.

Spesifikasi Teknis

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