2 year warranty
TAQ1040BK/70
Bebaskan telinga Anda. Dengarkan semuanya.
Headphone nirkabel open-ear ini memungkinkan Anda mendengar semua yang terjadi di sekitar Anda sekaligus musik Anda.
Desain open-ear
Kualitas panggilan jernih
Dengan ruang dan algoritma khusus, teknologi Akustik Terarah memancarkan musik ke saluran telinga Anda, meminimalkan kebocoran dan getaran sekaligus mempertahankan detail dan bass. Semua manfaat desain telinga terbuka dengan kualitas suara dan kenyamanan yang lebih baik.
Baik saat Anda berada di luar dengan volume tinggi maupun di dalam dengan volume rendah, Anda akan selalu mendengar suara yang jernih dan seimbang.
Headphone telinga terbuka ini begitu ringan sehingga nyaris tidak terasa saat dikenakan, serta tidak akan terlepas ketika Anda mulai bergerak.
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