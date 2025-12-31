Suara tanpa earphone. Desain telinga terbuka

Dengan ruang dan algoritma khusus, teknologi Akustik Terarah memancarkan musik ke saluran telinga Anda, meminimalkan kebocoran dan getaran sekaligus mempertahankan detail dan bass. Semua manfaat desain telinga terbuka dengan kualitas suara dan kenyamanan yang lebih baik.