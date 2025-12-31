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  • Bebaskan telinga Anda. Dengarkan semuanya.
  • Bebaskan telinga Anda. Dengarkan semuanya.

1000 seriesHeadphone nirkabel open-ear

TAQ1040BK/70

Bebaskan telinga Anda. Dengarkan semuanya.

Headphone nirkabel open-ear ini memungkinkan Anda mendengar semua yang terjadi di sekitar Anda sekaligus musik Anda.

Lihat semua manfaat

Bebaskan telinga Anda. Dengarkan semuanya.

  • Desain open-ear

  • Kualitas panggilan jernih

Suara tanpa earphone. Desain telinga terbuka

Dengan ruang dan algoritma khusus, teknologi Akustik Terarah memancarkan musik ke saluran telinga Anda, meminimalkan kebocoran dan getaran sekaligus mempertahankan detail dan bass. Semua manfaat desain telinga terbuka dengan kualitas suara dan kenyamanan yang lebih baik.

Suara seimbang di mana pun Anda berada

Baik saat Anda berada di luar dengan volume tinggi maupun di dalam dengan volume rendah, Anda akan selalu mendengar suara yang jernih dan seimbang.

Desain telinga terbuka. Ringan, nyaman, aman

Headphone telinga terbuka ini begitu ringan sehingga nyaris tidak terasa saat dikenakan, serta tidak akan terlepas ketika Anda mulai bergerak.

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