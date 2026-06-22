Tombol multi-fungsi. Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah

Nikmati kemudahan mengontrol musik dan panggilan telepon hanya dengan satu tombol multifungsi. Kurang suka dengan lagu yang sedang diputar? Cukup tekan tombol tiga kali dengan cepat untuk mengganti lagu. Ingin menolak panggilan masuk dan lanjut mendengarkan musik? Cukup tekan tombol dua kali. Selain itu, mikrofon bawaan yang dilengkapi fitur peredam gema (echo cancellation) akan menjaga suara Anda tetap terdengar jernih saat mengobrol.