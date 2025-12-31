2 year warranty
TAQ2140WT/70
Bebaskan telinga Anda. Dengarkan semuanya.
Headphone nirkabel open-ear ini memungkinkan Anda mendengar segala hal yang terjadi di sekitar Anda—dan juga musik Anda.
Pas di telinga dengan desain open-ear
Kualitas panggilan yang jernih
Baik saat Anda berada di luar dengan volume tinggi maupun di dalam dengan volume rendah, Anda akan selalu mendengar suara yang jernih dan seimbang.
Headphone telinga terbuka ini begitu ringan sehingga nyaris tidak terasa saat dikenakan, serta tidak akan terlepas ketika Anda mulai bergerak.
Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.
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