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  • Suara di sekitar tetap terdengar.
  • Suara di sekitar tetap terdengar.

2000 seriesHeadphone nirkabel open-ear

TAQ2920WT/70

Suara di sekitar tetap terdengar.

Dengan headphone nirkabel open-ear ini, Anda dapat mendengar segala hal yang terjadi di sekitar Anda sekaligus musik yang sedang diputar.

Lihat semua manfaat

Suara di sekitar tetap terdengar.

  • Desain open-ear

  • Kualitas suara panggilan jernih

Suara seimbang di mana pun Anda berada

Baik saat Anda berada di luar dengan volume tinggi maupun di dalam dengan volume rendah, Anda akan selalu mendengar suara yang jernih dan seimbang.

Desain telinga terbuka. Ringan, nyaman, aman

Headphone telinga terbuka ini begitu ringan sehingga nyaris tidak terasa saat dikenakan, serta tidak akan terlepas ketika Anda mulai bergerak.

Mikrofon AI untuk kualitas panggilan jernih

Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.

Spesifikasi Teknis

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