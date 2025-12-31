2 year warranty
TAQ3120BK/70
Suara di sekitar tetap terdengar.
Dengan headphone nirkabel open-ear ini, Anda dapat mendengar segala hal yang terjadi di sekitar Anda sekaligus musik yang sedang diputar.
Desain open-ear dengan neckband nyaman
Waktu pemakaian lama
Dengan ruang dan algoritma khusus, teknologi Akustik Terarah memancarkan musik ke saluran telinga Anda, meminimalkan kebocoran dan getaran sekaligus mempertahankan detail dan bass. Semua manfaat desain telinga terbuka dengan kualitas suara dan kenyamanan yang lebih baik.
Baik saat Anda berada di luar dengan volume tinggi maupun di dalam dengan volume rendah, Anda akan selalu mendengar suara yang jernih dan seimbang.
Headphone telinga terbuka ini begitu ringan sehingga nyaris tidak terasa saat dikenakan, serta tidak akan terlepas ketika Anda mulai bergerak.
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