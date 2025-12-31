2 year warranty
Baru
TAQ4520SL/70
Bebaskan telinga Anda. Dengarkan semuanya.
Headphone nirkabel open-ear ini memungkinkan Anda mendengar semua yang terjadi di sekitar Anda—dan juga musik Anda.
Model open-ear
Kualitas panggilan jernih
Model klip telinga
Baik saat Anda berada di luar dengan volume tinggi maupun di dalam dengan volume rendah, Anda akan selalu mendengar suara yang jernih dan seimbang.
Headphone telinga terbuka ini begitu ringan sehingga nyaris tidak terasa saat dikenakan, serta tidak akan terlepas ketika Anda mulai bergerak.
Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.
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