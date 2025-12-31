2 year warranty
TAS1000B/00
Kecil-kecil cabai rawit
Masukkan ke dalam saku, gantungkan di tas, atau taruh di setang sepeda. Ingin suara bass yang lebih menggelegar dari yang dihasilkan speaker ponsel Anda? Speaker Bluetooth® portabel dan tahan percikan ini solusinya!
Suara funky dengan Bass +
Auracast™ untuk suara yang lebih dahsyat
Waktu pemutaran 20 jam
Tahan percikan air. Tali gantungan
Maksimalkan pengalaman mendengarkan lagu favorit Anda lewat speaker mungil ini. Hasilkan suara yang jernih dengan daya maks. 10 W (5 W RMS), ditambah bass yang bulat berkat radiator pasif dan teknologi Bass+ eksklusif kami. Selain itu, speaker ini mendukung mikrofon internal untuk melakukan panggilan bebas genggam.
Dengan sekali pengisian daya, putar lagu nonstop hingga 20 jam. Tali kecilnya yang kokoh memudahkan Anda menggantung speaker ini di ransel atau menaruhnya di setang sepeda. Rating IPX5 tahan percikan air speaker ini melindunginya dari tetesan hujan dan tumpahan air. Pengisian daya hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam via USB C.
Siap menikmati daftar putar? Bluetooth® 5.4 menghadirkan koneksi yang lebih cepat dan stabil meski berada di lokasi dengan banyak objek/bangunan, serta memberikan jangkauan yang lebih luas. Anda dapat menggunakan aplikasi pendamping Philips Entertainment untuk memilih sumber.
Ulasan
Kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. Kata dan logo Auracast™ adalah merek dagang milik Bluetooth SIG, Inc.
Rating IPX5 berarti speaker tahan terhadap semburan air.