ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit
  • Kecil-kecil cabai rawit

Speaker nirkabel

TAS1000B/00

Kecil-kecil cabai rawit

Masukkan ke dalam saku, gantungkan di tas, atau taruh di setang sepeda. Ingin suara bass yang lebih menggelegar dari yang dihasilkan speaker ponsel Anda? Speaker Bluetooth® portabel dan tahan percikan ini solusinya!

Lihat semua manfaat

Kecil-kecil cabai rawit

  • Suara funky dengan Bass +

  • Auracast™ untuk suara yang lebih dahsyat

  • Waktu pemutaran 20 jam

  • Tahan percikan air. Tali gantungan

Suara funky dengan bass yang menggelegar

Suara funky dengan bass yang menggelegar

Maksimalkan pengalaman mendengarkan lagu favorit Anda lewat speaker mungil ini. Hasilkan suara yang jernih dengan daya maks. 10 W (5 W RMS), ditambah bass yang bulat berkat radiator pasif dan teknologi Bass+ eksklusif kami. Selain itu, speaker ini mendukung mikrofon internal untuk melakukan panggilan bebas genggam.

Putar lagu seharian, serta tahan percikan air

Putar lagu seharian, serta tahan percikan air

Dengan sekali pengisian daya, putar lagu nonstop hingga 20 jam. Tali kecilnya yang kokoh memudahkan Anda menggantung speaker ini di ransel atau menaruhnya di setang sepeda. Rating IPX5 tahan percikan air speaker ini melindunginya dari tetesan hujan dan tumpahan air. Pengisian daya hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam via USB C.

Streaming Bluetooth® stabil meski berada di lokasi dengan banyak objek/bangunan

Siap menikmati daftar putar? Bluetooth® 5.4 menghadirkan koneksi yang lebih cepat dan stabil meski berada di lokasi dengan banyak objek/bangunan, serta memberikan jangkauan yang lebih luas. Anda dapat menggunakan aplikasi pendamping Philips Entertainment untuk memilih sumber.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.
Penafian

  1. Kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. Kata dan logo Auracast™ adalah merek dagang milik Bluetooth SIG, Inc.

  2. Rating IPX5 berarti speaker tahan terhadap semburan air.