Streaming Bluetooth® stabil meski berada di lokasi dengan banyak objek/bangunan

Siap menikmati daftar putar? Bluetooth® 5.4 menghadirkan koneksi yang lebih cepat dan stabil meski berada di lokasi dengan banyak objek/bangunan, serta memberikan jangkauan yang lebih luas. Anda dapat menggunakan aplikasi pendamping Philips Entertainment untuk memilih sumber.