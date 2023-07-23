ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Gaya hidup produk
  • Foto produk tunggal
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Foto produk yang digunakan
  • Gaya hidup produk

Dihentikan

Speaker nirkabel

TAS1505B/00

2

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Semarak pesta di saku Anda

Bawa semarak pesta di dalam saku Anda dengan speaker Bluetooth kecil yang bisa digantung dari pergelangan tangan! Speaker imut ini kedap air dan memberikan suara yang dahsyat untuk ukurannya.

Lihat semua manfaat

Semarak pesta di saku Anda

  • Bluetooth®

  • Daya output 2,5 W

  • Waktu pemutaran 8 jam

  • Tahan air IPX7

Kuat dan kedap air IPX7

Speaker Bluetooth portabel ini memenuhi standar IPX7, yang artinya dapat tahan dalam air selama 30 menit dalam kedalaman hingga 1 m. Anda dapat berpesta di kamar mandi, di tepi kolam renang atau bahkan di dalamnya! Jangkauan nirkabel adalah 20 m.

Waktu putar 8 jam. Pengisian daya 2,5 jam

Suara tetap jernih bahkan saat musik diputar dengan keras, radiator pasifnya juga meningkatkan bass. Anda mendapatkan waktu pemutaran 8 jam, dan pengisian daya penuh memerlukan waktu 2,5 jam. Koneksi Bluetooth stabil dan mudah dipasangkan.

Pilih warna Anda. Tunjukkan gaya Anda

Ekspresikan diri Anda. Speaker Bluetooth kecil ini tersedia dalam beberapa warna untuk dicocokkan dengan selera Anda. Tali dengan warna yang senada menjadikan speaker dapat dibawa dengan mudah ke mana saja.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

2.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
4
3
1

23/07/2023

Singapore

Singapore

sounds good for its size, if you can connect it

in our house, it does not connect to anything other that Apple equipment, so I had to swap it with a friends speaker. it cannot be found on my Redmi 9 phone, or on the Thinkpad.

Keunggulan

connects to iphone without any problems

Kekurangan

not so good if you dont own any Apple equipment

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAS1505B Wireless speaker

Tanggal Penggunaan 2023-06-23

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk TAS1505B Wireless speaker

Tanggal Penggunaan 2023-06-23

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.