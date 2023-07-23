2 year warranty
Dihentikan
Semarak pesta di saku Anda
Bawa semarak pesta di dalam saku Anda dengan speaker Bluetooth kecil yang bisa digantung dari pergelangan tangan! Speaker imut ini kedap air dan memberikan suara yang dahsyat untuk ukurannya.
Bluetooth®
Daya output 2,5 W
Waktu pemutaran 8 jam
Tahan air IPX7
Speaker Bluetooth portabel ini memenuhi standar IPX7, yang artinya dapat tahan dalam air selama 30 menit dalam kedalaman hingga 1 m. Anda dapat berpesta di kamar mandi, di tepi kolam renang atau bahkan di dalamnya! Jangkauan nirkabel adalah 20 m.
Suara tetap jernih bahkan saat musik diputar dengan keras, radiator pasifnya juga meningkatkan bass. Anda mendapatkan waktu pemutaran 8 jam, dan pengisian daya penuh memerlukan waktu 2,5 jam. Koneksi Bluetooth stabil dan mudah dipasangkan.
Ekspresikan diri Anda. Speaker Bluetooth kecil ini tersedia dalam beberapa warna untuk dicocokkan dengan selera Anda. Tali dengan warna yang senada menjadikan speaker dapat dibawa dengan mudah ke mana saja.
2.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Kaffekeld
23/07/2023
Singapore
sounds good for its size, if you can connect it
in our house, it does not connect to anything other that Apple equipment, so I had to swap it with a friends speaker. it cannot be found on my Redmi 9 phone, or on the Thinkpad.
Keunggulan
connects to iphone without any problems
Kekurangan
not so good if you dont own any Apple equipment
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAS1505B Wireless speaker
Tanggal Penggunaan 2023-06-23
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk TAS1505B Wireless speaker
Tanggal Penggunaan 2023-06-23