2 year warranty
TAS2000B/00
Permainan lampu LED
Bass+ dan Auracast™
Waktu pemutaran 20 jam
Tali speaker dan desain tahan percikan air
Meski ringkas, speaker portabel ini memiliki performa yang luar biasa dengan daya maks. 20 W (10 W RMS) untuk menghasilkan suara yang kaya. Radiator pasif ganda dan teknologi Bass+ eksklusif kami membuat karakter bass pada speaker ini tetap intens dan kencang, sekalipun Anda mendengarkan musik pada volume rendah. Speaker ini juga dibekali mikrofon internal yang dapat digunakan untuk bertelepon bebas genggam ketika ada panggilan masuk.
Dengan durasi penggunaan hingga 20 jam dalam sekali pengisian daya, Anda dapat terus memutar lagu seharian. Tali pada speaker ini memudahkan Anda membawanya ke mana saja. Desain tahan percikan air IPX5 melindungi speaker dari tetesan air hujan dan tumpahan air. Isi daya selama 30 menit untuk menggunakannya selama 5 jam. Pengisian daya hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam.
Siap menikmati daftar putar? Bluetooth® 5.4 menghadirkan koneksi yang stabil untuk streaming yang lancar. Multipoint memungkinkan Anda terhubung ke dua perangkat Bluetooth® sekaligus. Anda juga dapat menghubungkan pemutar musik portabel atau flashdisk ke port USB A yang terdapat pada speaker.
Ulasan
Kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. Kata dan logo Auracast™ adalah merek dagang milik Bluetooth SIG, Inc.
Rating IPX5 berarti speaker tahan terhadap semburan air.