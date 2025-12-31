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  • Menyala dengan performa luar biasa
  • Menyala dengan performa luar biasa
  • Menyala dengan performa luar biasa
  • Menyala dengan performa luar biasa
  • Menyala dengan performa luar biasa
  • Menyala dengan performa luar biasa
  • Menyala dengan performa luar biasa
  • Menyala dengan performa luar biasa
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  • Menyala dengan performa luar biasa
  • Menyala dengan performa luar biasa
  • Menyala dengan performa luar biasa
  • Menyala dengan performa luar biasa
  • Menyala dengan performa luar biasa
  • Menyala dengan performa luar biasa
  • Menyala dengan performa luar biasa

Speaker nirkabel

TAS2000B/00

Menyala dengan performa luar biasa
Bawa speaker ringkas tahan cipratan air ini ke mana pun Anda pergi. Sekali isi daya, nikmati musik hingga 20 jam tanpa henti. Lampu LED yang keren bikin suasana makin hidup. Teknologi Bass+ menghadirkan dentuman bass yang intens baik pada volume rendah maupun tinggi. Anda pun bisa menghubungkannya ke speaker lain untuk menghasilkan suara yang lebih dahsyat.
Lihat semua manfaat

Menyala dengan performa luar biasa

  • Permainan lampu LED

  • Bass+ dan Auracast™

  • Waktu pemutaran 20 jam

  • Tali speaker dan desain tahan percikan air

Suara bulat dengan bass yang intens baik pada volume rendah maupun tinggi

Suara bulat dengan bass yang intens baik pada volume rendah maupun tinggi

Meski ringkas, speaker portabel ini memiliki performa yang luar biasa dengan daya maks. 20 W (10 W RMS) untuk menghasilkan suara yang kaya. Radiator pasif ganda dan teknologi Bass+ eksklusif kami membuat karakter bass pada speaker ini tetap intens dan kencang, sekalipun Anda mendengarkan musik pada volume rendah. Speaker ini juga dibekali mikrofon internal yang dapat digunakan untuk bertelepon bebas genggam ketika ada panggilan masuk.

Putar lagu tanpa batas, mudah dibawa bepergian, dan tahan percikan air

Putar lagu tanpa batas, mudah dibawa bepergian, dan tahan percikan air

Dengan durasi penggunaan hingga 20 jam dalam sekali pengisian daya, Anda dapat terus memutar lagu seharian. Tali pada speaker ini memudahkan Anda membawanya ke mana saja. Desain tahan percikan air IPX5 melindungi speaker dari tetesan air hujan dan tumpahan air. Isi daya selama 30 menit untuk menggunakannya selama 5 jam. Pengisian daya hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam.

Streaming via Bluetooth®, multipoint, pemutaran via USB

Streaming via Bluetooth®, multipoint, pemutaran via USB

Siap menikmati daftar putar? Bluetooth® 5.4 menghadirkan koneksi yang stabil untuk streaming yang lancar. Multipoint memungkinkan Anda terhubung ke dua perangkat Bluetooth® sekaligus. Anda juga dapat menghubungkan pemutar musik portabel atau flashdisk ke port USB A yang terdapat pada speaker.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. Kata dan logo Auracast™ adalah merek dagang milik Bluetooth SIG, Inc.

  2. Rating IPX5 berarti speaker tahan terhadap semburan air.