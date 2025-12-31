Menyala dengan performa luar biasa

Bawa speaker ringkas tahan cipratan air ini ke mana pun Anda pergi. Sekali isi daya, nikmati musik hingga 20 jam tanpa henti. Lampu LED yang keren bikin suasana makin hidup. Teknologi Bass+ menghadirkan dentuman bass yang intens baik pada volume rendah maupun tinggi. Anda pun bisa menghubungkannya ke speaker lain untuk menghasilkan suara yang lebih dahsyat.