2 year warranty
TAT1020PK/70
Nikmati pengalaman imersif saat bepergian
Selalu berada di tempat yang sempurna untuk mendengarkan dengan earbud true wireless peredam bising yang bereaksi terhadap lingkungan Anda secara real time.
Earbud tanpa eartip
Casing pengisi daya berukuran saku
Panggilan jernih
<br>Desain ergonomis untuk kenyamanan
Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.
Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.
Suara Anda akan terdengar jelas saat melakukan panggilan. Mikrofon khusus menangkap suara Anda, sementara algoritme pengurang kebisingan meredam sebagian suara latar dari lingkungan sekitar Anda.
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