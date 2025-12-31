2 year warranty
TAT1120WT/70
Audio optimal, kapan pun, di mana pun
Dengarkan audio secara optimal kapan saja, di mana saja, dengan earbud nirkabel berfitur peredam bising yang menyesuaikan suara dengan kondisi sekitar secara real-time.
Earbud kecil dengan eartip
Casing pengisi daya kecil
Suara panggilan jernih
Desain ergonomis untuk kenyamanan
Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.
Suara Anda akan terdengar jelas saat melakukan panggilan. Mikrofon khusus menangkap suara Anda, sementara algoritme pengurang kebisingan meredam sebagian suara latar dari lingkungan sekitar Anda.
Dengarkan suara sebagaimana mestinya. Headphone ini menggunakan driver dinamis 13 mm dengan desain khusus untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Kapasitas daya driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga Anda tidak akan melewatkan satu ketukan pun.
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