TAT1140BK/70
Audio optimal, kapan pun, di mana pun
Dengarkan audio secara optimal kapan saja, di mana saja, dengan earphone true wireless berfitur peredam bising yang menyesuaikan suara dengan kondisi sekitar secara real-time.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Eartip berbahan silikon yang dapat diganti
Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.
Jangan biarkan suara di sekitar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan lewat keduanya dengan jelas setiap saat.
Tetap simpel berkat kontrol sentuh. Jika suatu fungsi diaktifkan, nada akan berbunyi.
Dengarkan suara sebagaimana seharusnya. Headphone ini menggunakan desain khusus, driver 6 mm dinamis untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang sesungguhnya. Kapasitas tenaga driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga tidak ada irama yang terlewat.
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
Asisten suara
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