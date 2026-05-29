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  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun Audio optimal, kapan pun, di mana pun Audio optimal, kapan pun, di mana pun

    1000 series Headphone nirkabel sepenuhnya

    TAT1140WT/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Audio optimal, kapan pun, di mana pun

    Dengarkan audio secara optimal kapan saja, di mana saja, dengan earphone true wireless berfitur peredam bising yang menyesuaikan suara dengan kondisi sekitar secara real-time.

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    1000 series Headphone nirkabel sepenuhnya

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    Audio optimal, kapan pun, di mana pun

    • Earbud kecil dengan eartip
    • Casing pengisi daya kecil
    • Suara panggilan jernih
    • Desain ergonomis untuk kenyamanan

    Eartip berbahan silikon yang dapat diganti

    Eartip berbahan silikon yang dapat diganti

    Koneksi Bluetooth tanpa putus

    Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

    Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih

    Jangan biarkan suara di sekitar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan lewat keduanya dengan jelas setiap saat.

    Kontrol sentuh. Penyandingan mudah

    Tetap simpel berkat kontrol sentuh. Jika suatu fungsi diaktifkan, nada akan berbunyi.

    Driver kustom 6 mm untuk suara hebat dan bass dahsyat

    Dengarkan suara sebagaimana seharusnya. Headphone ini menggunakan desain khusus, driver 6 mm dinamis untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang sesungguhnya. Kapasitas tenaga driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga tidak ada irama yang terlewat.

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Impedansi
      32 Ohm
      Respons frekuensi
      20 - 20 000  Hz
      Diameter speaker
      6  milimeter
      Kepekaan
      92.5  dB
      Input daya maksimum
      5  mW
      Tipe driver
      Dynamic

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      6.0
      Profil Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth

    • Kardus Luar

      GTIN
      1 48 95229 18331 2

    • Mudah

      Mati otomatis
      yes
      Kontrol volume
      Touch control
      Manajemen panggilan
      Answer / End call
      Indikator pengisian baterai.
      ya
      Tipe kontrol
      Touch

    • Daya

      Jenis baterai
      lithium polymer (built-in)
      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pemutaran musik
      6+14  jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Kapasitas baterai (Casing)
      300  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      35  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      8.0  cm
      Lebar
      10.0  cm
      Tinggi
      4.0  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 18331 5

    • Aksesori

      Casing pembawa
      Ya
      Panduan Cepat
      Yes
      Kabel USB
      Kabel USB-C

    • Desain

      Warna
      White
      Gaya pemakaian
      In-ear

    • Asisten suara

      Aktivasi asisten suara
      Multi-Function touch
      Dukungan asisten suara
      Yes

    Badge-D2C

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