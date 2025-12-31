2 year warranty
TAT1199BK/70
Hanyut dalam suara di mana saja
Selalu berada di tempat yang sempurna untuk mendengarkan dengan earbud true wireless peredam bising yang bereaksi terhadap lingkungan Anda secara real time.
Earbud tanpa bantalan telinga
Casing pengisi daya berukuran saku
Panggilan jernih
Suara Anda akan terdengar jelas saat melakukan panggilan. Mikrofon khusus menangkap suara Anda, sementara algoritma pengurangan kebisingan meredam sebagian suara latar dari lingkungan sekitar Anda.
Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.
Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.
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