ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Hanyut dalam audio saat bepergian
  • Hanyut dalam audio saat bepergian

1000 seriesHeadphone nirkabel sepenuhnya

TAT1199WT/70

Hanyut dalam audio saat bepergian

Dengarkan audio secara optimal kapan saja, di mana saja, dengan earbud nirkabel berfitur peredam bising yang menyesuaikan suara dengan kondisi sekitar secara real-time.

Lihat semua manfaat

Hanyut dalam audio saat bepergian

  • Earbud tanpa eartip

  • Casing pengisi daya kecil

  • Suara panggilan jernih

Koneksi Bluetooth tanpa putus

Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih

Jangan biarkan suara di sekitar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan lewat keduanya dengan jelas setiap saat.

Kontrol sentuh. Penyandingan mudah

Tetap simpel berkat kontrol sentuh. Jika suatu fungsi diaktifkan, nada akan berbunyi.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.