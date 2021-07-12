2 year warranty
Dihentikan
TAT1235BL/97
Nikmati musik. Kagumi keindahannya
Headphone in-ear memberikan kebebasan nirkabel total dan suara hebat yang terpasang pas di telinga. Desain earphone kecilnya pas di telinga dan tidak mudah terlepas. Kontrol sentuh untuk musik dan telepon. Headphone tahan percikan dan keringat ini memungkinkan Anda berlari bebas
Bluetooth®
Biru
Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.
Kontrol sentuh pada earbud untuk mengendalikan musik dan panggilan Anda. Tidak perlu lagi mencari-cari tombol
1.0
dari 5
1
Ulasan
quynt
12/07/2021
Việt Nam
my first bluetooth earphone ever and it is so bad
terrible sound quality, terrible sound normalization, easy to fall out from your ears, not comfortable for your ears when wear for long time, bad micro. This is my first Bluetooth earphone and I chose Philips because of its earbuds but never again
Keunggulan
none
Kekurangan
everything
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless
Tanggal Penggunaan 2020-06-12
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless
Tanggal Penggunaan 2020-06-12