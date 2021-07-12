ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk alternatif
  • Gambar utama
  • Foto produk alternatif
  • Gambar utama

Dihentikan

1000 seriesHeadphone in-ear nirkabel sejati

TAT1235RD/97

1

| (1) Ulasan

Nikmati musik. Kagumi keindahannya

Headphone in-ear memberikan kebebasan nirkabel total dan suara hebat yang terpasang pas di telinga. Desain earphone kecilnya pas di telinga dan tidak mudah terlepas. Kontrol sentuh untuk musik dan telepon. Headphone tahan percikan dan keringat ini memungkinkan Anda berlari bebas

Lihat semua manfaat

Nikmati musik. Kagumi keindahannya

  • Bluetooth®

  • Merah

Casing pengisian daya yang kecil untuk mendapatkan waktu pemutaran hingga 18 jam

Satu kali pengisian daya akan memberikan 6 jam waktu pemutaran, ditambah 12 jam dari casing yang berdaya penuh.

Mengaktifkan asisten suara ponsel dengan mudah

Aktifkan asisten suara ponsel tanpa harus menyentuh ponsel Anda. Perintahkan Siri atau Asisten Google untuk memutar musik, melakukan panggilan, mengirim pesan kepada teman, mengetahui kondisi cuaca, dan lainnya.

Kontrol sentuh yang responsif dan mudah digunakan

Kontrol sentuh pada earbud untuk mengendalikan musik dan panggilan Anda. Tidak perlu lagi mencari-cari tombol

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

1.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
2

12/07/2021

Việt Nam

Việt Nam

my first bluetooth earphone ever and it is so bad

terrible sound quality, terrible sound normalization, easy to fall out from your ears, not comfortable for your ears when wear for long time, bad micro. This is my first Bluetooth earphone and I chose Philips because of its earbuds but never again

Keunggulan

none

Kekurangan

everything

Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless

Tanggal Penggunaan 2020-06-12

Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless

Tanggal Penggunaan 2020-06-12

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.