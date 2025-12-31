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1000 seriesHeadphone true wireless

TAT1240BK/70

Hanyut dalam suara saat bepergian

Nikmati pengalaman mendengarkan yang sempurna di mana saja dengan earphone true wireless berperedam bising yang bereaksi terhadap lingkungan Anda secara real-time.

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Hanyut dalam suara saat bepergian

  • Earbud kecil dengan eartip

  • Casing pengisi daya berukuran saku

  • Panggilan jernih

  • Desain ergonomis untuk kenyamanan

Driver khusus 6 mm untuk suara hebat dan bass bertenaga

Dengarkan suara sebagaimana mestinya. Headphone ini menggunakan driver dinamis 6 mm yang dirancang khusus untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang nyata. Kapasitas daya driver yang besar menyempurnakan dinamika dan bass sehingga Anda tidak akan melewatkan satu ketukan pun.

Kontrol sentuh. Penyandingan mudah

Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.

Mikrofon AI untuk kualitas panggilan jernih

Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.

Spesifikasi Teknis

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