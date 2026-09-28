2 year warranty
TAT1320BK/70
Audio optimal, kapan pun, di mana pun
Dengarkan audio secara optimal kapan saja, di mana saja, dengan earbud nirkabel berfitur peredam bising yang menyesuaikan suara dengan kondisi sekitar secara real-time.
Earbud kecil dengan eartip
Casing pengisi daya kecil
Suara panggilan jernih
Desain ergonomis untuk kenyamanan
Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.
Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.
Suara Anda akan terdengar jelas saat melakukan panggilan. Mikrofon khusus menangkap suara Anda, sementara algoritme pengurang kebisingan meredam sebagian suara latar dari lingkungan sekitar Anda.
5.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Sigzag
28/09/2026
Indonesia
Harga murah kualitas bukan murahan
Keunggulan
Harga murah kualitas punya philips
Kekurangan
Sesuai harga dengan fitur yang ada
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1320BK Headphone nirkabel sepenuhnya
Date of Use 2026-09-17
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1320BK Headphone nirkabel sepenuhnya
Date of Use 2026-09-17
Teera88&9
11/05/2026
ประเทศไทย
ราคาดีมากมาย
ราคาดี สินค้าแพ็คเกจดี ขนส่งอาจจะช้าไปสักหน่อย ภาพรวมดี
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1320BK หูฟังไร้สายที่แท้จริง
Date of Use 2026-05-11
Ulasan ini dibuat untuk 1000 series TAT1320BK หูฟังไร้สายที่แท้จริง
Date of Use 2026-05-11