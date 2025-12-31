2 year warranty
TAT1420BK/70
Earbud ringkas, suara berkelas
Tanpa eartip dan dengan casing pengisi daya supermungil, earbud ringan ini siap menemani Anda menikmati musik dengan nyaman di mana saja.
Earbud tanpa eartip
Casing pengisi daya kecil
Suara panggilan jernih
Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.
Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.
Dengarkan suara sebagaimana mestinya. Headphone ini menggunakan driver dinamis 13 mm dengan desain khusus untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Kapasitas daya driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga Anda tidak akan melewatkan satu ketukan pun.
Ulasan