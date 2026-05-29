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  • Earbud ringkas, suara berkelas Earbud ringkas, suara berkelas Earbud ringkas, suara berkelas

    1000 series Headphone True Wireless

    TAT1420BK/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Earbud ringkas, suara berkelas

    Tanpa eartip dan dengan casing pengisi daya supermungil, earbud ringan ini siap menemani Anda menikmati musik dengan nyaman di mana saja.

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    1000 series Headphone True Wireless

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    Earbud ringkas, suara berkelas

    • Earbud tanpa eartip
    • Casing pengisi daya kecil
    • Suara panggilan jernih

    Koneksi Bluetooth tanpa putus

    Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

    Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih

    Jangan biarkan suara di sekitar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan lewat keduanya dengan jelas setiap saat.

    Kontrol sentuh. Penyandingan mudah

    Tetap simpel berkat kontrol sentuh. Jika suatu fungsi diaktifkan, nada akan berbunyi.

    Suara hebat dan bass dahsyat berkat driver 13 mm

    Dengarkan suara sebagaimana seharusnya. Headphone ini menggunakan desain khusus dan driver 13 mm dinamis untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Kapasitas tenaga driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga tidak ada irama yang terlewat.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Diameter speaker
      13 mm
      Respons frekuensi
      20 - 20 000  Hz

    • Konektivitas

      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Versi Bluetooth
      6.0
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • HFP
      • AVRCP
      • A2DP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC

    • Kardus Luar

      GTIN
      1 48 95229 18292 6

    • Mudah

      Kontrol volume
      Touch control
      Manajemen panggilan
      Answer / End call

    • Daya

      Jenis baterai
      Lithium-ion (built-in)
      Dapat diisi ulang
      ya
      Kapasitas baterai (Casing)
      250  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      25  mAh

    • Dimensi kemasan

      EAN
      48 95229 18292 9

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Yes
      Kabel USB
      Kabel USB-C

    • Desain

      Warna
      Black
      Pas di telinga
      Earbud

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      Yes
      Aktivasi asisten suara
      Multi-Function touch
      Dukungan asisten suara
      Yes

    Badge-D2C

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