TAT1420BK/70
Earbud ringkas, suara berkelas
Tanpa eartip dan dengan casing pengisi daya supermungil, earbud ringan ini siap menemani Anda menikmati musik dengan nyaman di mana saja.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.
Jangan biarkan suara di sekitar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan lewat keduanya dengan jelas setiap saat.
Tetap simpel berkat kontrol sentuh. Jika suatu fungsi diaktifkan, nada akan berbunyi.
Dengarkan suara sebagaimana seharusnya. Headphone ini menggunakan desain khusus dan driver 13 mm dinamis untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Kapasitas tenaga driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga tidak ada irama yang terlewat.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
Asisten suara
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.