2 year warranty
Baru
TAT2040BK/70
Hanyut dalam suara saat bepergian
Nikmati pengalaman mendengarkan yang sempurna dengan earbud nirkabel sejati berperedam bising yang bereaksi terhadap lingkungan Anda secara real-time.
Earbud kecil dengan eartip
Casing pengisi daya berukuran saku
Panggilan jernih
Desain ergonomis untuk kenyamanan
Dengarkan suara sebagaimana mestinya. Headphone ini menggunakan driver dinamis 13 mm dengan desain khusus untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Kapasitas daya driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass agar Anda tidak melewatkan satu ketukan pun.
Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.
Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.
Ulasan