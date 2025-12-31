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  • Hanyut dalam audio saat bepergian
  • Hanyut dalam audio saat bepergian

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2000 seriesHeadphone nirkabel sejati

TAT2040WT/70

Hanyut dalam audio saat bepergian

Nikmati pengalaman mendengarkan yang sempurna di mana saja dengan earbud nirkabel sejati berperedam bising yang bereaksi terhadap lingkungan Anda secara real time.

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Hanyut dalam audio saat bepergian

  • Earbud kecil dengan eartip

  • Casing pengisi daya seukuran saku

  • Panggilan jernih

  • Desain ergonomis untuk kenyamanan

Driver khusus 13 mm untuk suara kaya dan bass menghentak

Dengarkan suara sebagaimana mestinya. Headphone ini menggunakan driver dinamis 13 mm dengan desain khusus untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Kapasitas daya driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass agar Anda tidak melewatkan satu ketukan pun.

Kontrol sentuh. Penyandingan mudah

Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.

Mikrofon AI untuk kualitas panggilan jernih

Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.

Spesifikasi Teknis

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