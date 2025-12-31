2 year warranty
Baru
TAT2569BK/70
Earphone esensial untuk sehari-hari
Selalu berada di tempat yang tepat untuk mendengarkan dengan earbud true wireless berperedam kebisingan yang bereaksi terhadap lingkungan Anda secara real time.
Peredam Kebisingan
Casing pengisi daya berukuran saku
Panggilan jernih
Earbud kecil. Nilai luar biasa
Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.
Ujung earbud terpasang lembut namun erat di saluran telinga Anda, dan penutup ujung earbud silikon yang dapat diganti memungkinkan Anda menemukan ukuran yang paling pas. Kontrol sentuh pada earbud membuat semuanya tetap mudah.
Anda mendapatkan waktu putar 7 jam dari pengisian daya penuh dan tambahan 24.5 jam dari casing. Masukkan kembali earbud ke dalam casing pengisi daya dan dayanya akan terisi penuh dalam 1.5 jam. Jika Anda membutuhkan tambahan daya dengan cepat, pengisian selama 10 menit memberi Anda tambahan waktu satu jam, dan mode Mono memungkinkan Anda menggunakan salah satu earbud saat earbud lainnya diisi dayanya. Casing dapat diisi daya melalui USB-C.
Ulasan