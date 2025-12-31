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2000 seriesHeadphone true wireless

TAT2569DB/70

Earphone esensial untuk penggunaan sehari-hari

Selalu berada di tempat yang sempurna untuk mendengarkan dengan earbud true wireless berperedam bising yang bereaksi terhadap lingkungan Anda secara real-time.

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Earphone esensial untuk penggunaan sehari-hari

  • Peredam Bising

  • Casing pengisi daya berukuran saku

  • Panggilan jernih

  • Earbud mungil. Nilai luar biasa

Kontrol sentuh. Penyandingan mudah

Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.

Pas dan nyaman dengan kontrol sentuh pada earbud yang dapat disesuaikan

Ujung earbud terpasang lembut namun erat di saluran telinga Anda, dan penutup ujung earbud silikon yang dapat diganti memungkinkan Anda menemukan ukuran yang paling pas. Kontrol sentuh pada earbud membuat semuanya tetap mudah.

Waktu putar hingga 31 jam. Casing pengisi daya berukuran saku

Anda mendapatkan waktu putar 7 jam dari pengisian daya penuh dan tambahan 24.5 jam dari casing. Masukkan kembali earbud ke dalam casing pengisi daya dan dayanya akan terisi penuh dalam 1.5 jam. Jika Anda membutuhkan tambahan daya dengan cepat, pengisian selama 10 menit memberi Anda tambahan waktu satu jam, dan mode Mono memungkinkan Anda menggunakan salah satu earbud saat earbud lainnya diisi dayanya. Casing dapat diisi daya melalui USB-C.

Spesifikasi Teknis

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