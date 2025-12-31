Waktu putar hingga 31 jam. Casing pengisi daya berukuran saku

Anda mendapatkan waktu putar 7 jam dari pengisian daya penuh dan tambahan 24.5 jam dari casing. Masukkan kembali earbud ke dalam casing pengisi daya dan dayanya akan terisi penuh dalam 1.5 jam. Jika Anda membutuhkan tambahan daya dengan cepat, pengisian selama 10 menit memberi Anda tambahan waktu satu jam, dan mode Mono memungkinkan Anda menggunakan salah satu earbud saat earbud lainnya diisi dayanya. Casing dapat diisi daya melalui USB-C.