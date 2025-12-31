2 year warranty
Baru
TAT2569DB/70
Earphone esensial untuk penggunaan sehari-hari
Selalu berada di tempat yang sempurna untuk mendengarkan dengan earbud true wireless berperedam bising yang bereaksi terhadap lingkungan Anda secara real-time.
Peredam Bising
Casing pengisi daya berukuran saku
Panggilan jernih
Earbud mungil. Nilai luar biasa
Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.
Ujung earbud terpasang lembut namun erat di saluran telinga Anda, dan penutup ujung earbud silikon yang dapat diganti memungkinkan Anda menemukan ukuran yang paling pas. Kontrol sentuh pada earbud membuat semuanya tetap mudah.
Anda mendapatkan waktu putar 7 jam dari pengisian daya penuh dan tambahan 24.5 jam dari casing. Masukkan kembali earbud ke dalam casing pengisi daya dan dayanya akan terisi penuh dalam 1.5 jam. Jika Anda membutuhkan tambahan daya dengan cepat, pengisian selama 10 menit memberi Anda tambahan waktu satu jam, dan mode Mono memungkinkan Anda menggunakan salah satu earbud saat earbud lainnya diisi dayanya. Casing dapat diisi daya melalui USB-C.
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