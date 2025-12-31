2 year warranty
TAT3000BK/97
Suasana sempurna, pas di telinga
Bebas dengarkan apa saja dengan earbud true wireless yang terasa ringan, dengan suara yang bulat, warm, dan detail. earbuds Peredam Bising Adaptif mengikuti suasana sekitar Anda, sementara mode Kafe dan Lounge membuat musik Anda menyatu dengan sekitar.
Bud mungil. Nyaman di telinga.
Peredam Bising Adaptif
Teknologi 6 mikrofon
Suara alami dan mendetail
Ujung earbud SecureFit yang bertekstur membuatnya ringan dan nyaman digunakan sekaligus mengunci suara yang lebih bulat. Fitur Philips Spatial Audio mencakup mode Kafe dan Lounge sehingga musik bisa dibuat terdengar seperti suara natural di sekitar Anda: cocok jika Anda sedang mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas.
Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga, termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.
Bluetooth® 6.0 memastikan koneksi yang cepat dan stabil. Dukungan Auracast™ memungkinkan Anda mendengarkan siaran publik saat bepergian. Anda dapat menghubungkan dua perangkat Bluetooth® sekaligus dan mengelolanya melalui aplikasi kami. Ditambah lagi, tersedia Microsoft Swift Pair yang memudahkan pengguna Windows.
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