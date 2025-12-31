2 year warranty
TAT3000WT/97
Suasana sempurna, pas di telinga
Bebas dengarkan apa saja dengan earbud true wireless yang terasa ringan, dengan suara yang bulat, warm, dan detail. earbuds Peredam Bising Adaptif mengikuti suasana sekitar Anda, sementara mode Kafe dan Lounge membuat musik Anda menyatu dengan sekitar.
Bud mungil. Nyaman di telinga.
Peredam Bising Adaptif
Teknologi 6 mikrofon
Suara alami dan mendetail
Ujung earbud SecureFit yang bertekstur membuatnya ringan dan nyaman digunakan sekaligus mengunci suara yang lebih bulat. Fitur Philips Spatial Audio mencakup mode Kafe dan Lounge sehingga musik bisa dibuat terdengar seperti suara natural di sekitar Anda: cocok jika Anda sedang mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas.
Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga, termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.
Dengan peredam bising nonaktif, Anda dapat menggunakan perangkat ini selama 12 jam dengan daya terisi penuh, plus ekstra 36 jam dari casing pengisi daya mungil (8 jam + ekstra 24 jam dari casing dengan peredam bising aktif). Jika ingin segera digunakan, isi daya perangkat selama 10 menit menggunakan casing untuk mendapatkan 2 jam ekstra. Casingnya dapat diisi ulang melalui USB-C.
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