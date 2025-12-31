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Dihentikan

Filter pengganti untuk pemurni air pada keran

WP3911

Air murni kini mudah didapat

Sistem filtrasi canggih yang memberi Anda air murni dengan menghilangkan bakteri, senyawa organik berbahaya, dan klorin, sekaligus mempertahankan mineral baik yang ada di dalam air.

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Filter Micro Pure

Air murni kini mudah didapat

  • Micro Pure

Menghilangkan semua bakteri, senyawa organik berbahaya, dan klorin

Filter Micro Pure adalah sistem multi-filtrasi yang menghilangkan semua bakteri, kotoran, dan bau untuk air minum yang bersih, aman, dan nikmat. Terdiri dari selaput serat berongga dan berteknologi tinggi, yang berisi lebih dari 520 miliar pori-mikro untuk menghilangkan 99,99% bakteri dengan efisien, dan butiran karbon aktif yang menghilangkan klorin yang tak sedap, rasa tak sedap, dan bau. Filter ini juga mempertahankan semua mineral baik dalam air minum yang sangat penting bagi kesehatan manusia.

Mekanisme Quick Twist canggih untuk memudahkan penggantian filter

Mekanisme penggantian filter Quick Twist yang canggih membuat penggantian filter menjadi cepat, mudah, dan aman, menghadirkan kenyamanan dan kesederhanaan bagi pemurni air Anda.

Spesifikasi Teknis

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