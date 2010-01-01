WP3961
Rasa air yang lebih baik menjadi mudah
Meningkatkan rasa air minum dan air masak Anda dengan menghilangkan klorin dan kotoran lainnya menggunakan sistem karbon aktif berlapis perak.See all benefits
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Filter Pure Taste menghilangkan klorin, rasa tak enak, dan bau tak sedap, serta sedimen besar dari air keran Anda, memastikan air keran yang lebih murni dan lebih nikmat untuk minum, memasak, dan membersihkan buah dan sayuran. Selain itu, karbon aktif berlapis perak mencegah bakteri berkembang biak dalam filter, memberikan keamanan ekstra untuk air Anda.
Pemurni air ringkas ini memiliki laju aliran maksimum 2 liter per menit, yang akan membuat sedikit perubahan pada laju aliran normal air yang tidak difilter. Hanya dengan memutar tuas pemilih air, Anda juga bisa memilih ingin aliran air atau semprotan air yang tidak difilter atau semprotan air yang difilter.
Mekanisme penggantian filter Quick Twist yang canggih membuat penggantian filter menjadi cepat, mudah, dan aman, menghadirkan kenyamanan dan kesederhanaan bagi pemurni air Anda.
Sistem pemurnian
Spesifikasi desain
Spesifikasi filter
Kondisi air masuk
Spesifikasi umum
Keberlanjutan
Negara asal
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