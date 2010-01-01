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  • Rasa air yang lebih baik menjadi mudah Rasa air yang lebih baik menjadi mudah Rasa air yang lebih baik menjadi mudah

    Filter pengganti untuk pemurni air pada keran

    WP3961

    Rasa air yang lebih baik menjadi mudah

    Meningkatkan rasa air minum dan air masak Anda dengan menghilangkan klorin dan kotoran lainnya menggunakan sistem karbon aktif berlapis perak.

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    Filter pengganti untuk pemurni air pada keran

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    Rasa air yang lebih baik menjadi mudah

    Filter Pure Taste

    • Pure Taste

    Filter Pure Taste untuk rasa air yang lebih baik dan lebih bersih

    Filter Pure Taste menghilangkan klorin, rasa tak enak, dan bau tak sedap, serta sedimen besar dari air keran Anda, memastikan air keran yang lebih murni dan lebih nikmat untuk minum, memasak, dan membersihkan buah dan sayuran. Selain itu, karbon aktif berlapis perak mencegah bakteri berkembang biak dalam filter, memberikan keamanan ekstra untuk air Anda.

    Aliran tinggi dengan laju maksimum 2 liter per menit

    Pemurni air ringkas ini memiliki laju aliran maksimum 2 liter per menit, yang akan membuat sedikit perubahan pada laju aliran normal air yang tidak difilter. Hanya dengan memutar tuas pemilih air, Anda juga bisa memilih ingin aliran air atau semprotan air yang tidak difilter atau semprotan air yang difilter.

    Mekanisme Quick Twist canggih untuk memudahkan penggantian filter

    Mekanisme penggantian filter Quick Twist yang canggih membuat penggantian filter menjadi cepat, mudah, dan aman, menghadirkan kenyamanan dan kesederhanaan bagi pemurni air Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Sistem pemurnian

      Penghilangan kekeruhan
      3000 liter atau sekitar 1 tahun
      Penghilangan klorin
      >80  %

    • Spesifikasi desain

      Bahan
      plastik
      Warna
      putih
      Berat produk
      50  g
      Dimensi produk (P x L x T)
      44 x 44 x 90  milimeter

    • Spesifikasi filter

      Masa pakai filter
      2000 L atau sekitar 6 bulan
      Komponen filter utama
      GAC berlapis perak

    • Kondisi air masuk

      Tekanan air masuk minimum
      0,7  bar
      Suhu air masuk maksimum
      50  °C
      Tekanan air masuk maksimum
      3,5  bar

    • Spesifikasi umum

      Laju aliran air
      2  l/mnt
      Laju aliran air
      5  °C

    • Keberlanjutan

      Kemasan
      > 90% material daur ulang

    • Negara asal

      Filter pengganti
      Jepang

    Badge-D2C

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