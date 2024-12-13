XC2011/01
Maksimalkan kemampuan pembersihan
Membersihkan lantai jadi mudah dengan Philips 2000 Series yang bisa bermanuver ini. Produk ini memiliki daya isap yang kuat di lantai keras berkat teknologi PowerCyclone dan mampu menyinari debu yang tersembunyi dengan Nozel LED.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
PowerCyclone 7 & motor digital PowerBlade berpadu menghasilkan aliran udara yang kuat (hingga 660 l/mnt(3)) sekaligus hemat energi. Hasilnya? Menyedot debu dan kotoran secara menyeluruh dengan waktu pengoperasian yang lebih lama, terutama di lantai keras.
Nozel LED berfungsi secara efektif dan efisien, menyedot hingga 99%(7) debu dan kotoran dengan setelan tertinggi. Nozel ini mampu menyinari partikel debu kecil dengan memancarkan cahaya pada sudut yang tepat sehingga Anda tahu persis area yang perlu dibersihkan. Nozel ini dirancang agar mampu menempel sangat dekat dengan dinding dan tepi guna menyedot partikel kotoran yang membandel. Tiada lagi debu yang terlewat.
Dalam sekali pengisian daya, Philips 2000 Series ini mampu membersihkan area seluas lebih dari 180 m2 dalam mode Eco dan lebih dari 45 m2 dalam mode Turbo.(5)
Bersihkan lantai rumah dengan Philips 2000 yang ringan dan mudah digunakan. Desainnya dioptimalkan tidak hanya agar terasa ringan saat digenggam, tetapi juga ringan saat digunakan. Gagang yang ergonomis dan stik yang seimbang secara keseluruhan memastikan berat terdistribusi secara merata demi pengalaman yang supernyaman.
Tak perlu lagi menyandarkan penyedot debu pada furnitur! Setelah digunakan, Anda dapat dengan mudah menaruh alat ini di dudukan dinding. Alat ini pun otomatis terisi daya agar siap digunakan lagi.
Sedot debu dan biarkan tersimpan. 97,8%(6) debu halus dan kotoran tetap tersimpan di dalam alat ini berkat tiga filter ultrahalus. Lantai pun tetap bersih dan rumah jadi lebih sehat.
Skenario Penggunaan
Spesifikasi Umum
Fungsi
Desain
Aksesori
Berat dan Dimensi
Kompatibilitas
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