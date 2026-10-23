Penyedot Debu Philips menghasilkan suara yang aneh

Jika motor atau filter keluaran udara Penyedot Debu Philips tersumbat, hal ini mungkin akan menyebabkan suara yang tidak biasa.

Untuk mengatasi masalah ini, bersihkan filter penyedot debu. Lihat petunjuk pengguna untuk mengetahui petunjuk khusus cara membersihkan filter.



Penyebab lain penyedot debu menghasilkan suara yang tidak biasa mungkin karena filter ada yang tidak tepat atau longgar. Dalam kasus ini, pasang filter di tempat yang biasanya pada penyedot debu.