Dukungan Philips Saya tidak dapat membuka wadah Philips SpeedPro (Max)

Jika Anda tidak dapat membuka wadah Philips SpeedPro (Max), ada solusi sederhana. Lihat bagaimana cara mengatasinya sendiri di sini.

Langkah-langkah membuka wadah tidak diikuti dengan benar Saat mencoba membuka wadah SpeedPro (Max) Anda, ikuti langkah-langkah ini: Tekan tombol pelepas di bagian atas SpeedPro (Max) untuk melepaskan wadah debu. Keluarkan wadah debu Buka tutup wadah debu Buang seluruh isinya ke tempat sampah Pasang kembali tutup wadah debu. Tutup sudah terpasang dengan benar jika terdengar bunyi “klik” (lihat gambar 4) Pasang kembali wadah debu. Wadah sudah terpasang dengan benar jika terdengar bunyi “klik”.