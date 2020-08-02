2 year warranty
Discontinued
5.0
of 5
1
Review
100%
recommend this product
Ella10
02/08/2020
Indonesia
Produk ini sangat awet selama bertahun-tahun
Saya merekomendasikan produk ini kepada seluruh ibu rumah tangga. Karena menurut saya produk ini memiliki kualitas yang sangat baik. Terbukti selama bertahun-tahun saya menggunakan produk ini, namun tidak pernah mengalami kendala seperti kerusakan pada mesin dan lain-lain, walaupun tampilan produk sudah tidak sebagus saat pertama kali pembelian.
Pros
Anda bisa memiliki barang awet dan tahan lama tanpa harus khawatir memikirkan barang baru
Yes, I recommend this product
This review was made for HR1791/81
Date of Use 2018-08-02
Yes, I recommend this product
This review was made for HR1791/81
Date of Use 2018-08-02