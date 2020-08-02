2 year warranty
Dihentikan
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Ella10
02/08/2020
Indonesia
Produk ini sangat awet selama bertahun-tahun
Saya merekomendasikan produk ini kepada seluruh ibu rumah tangga. Karena menurut saya produk ini memiliki kualitas yang sangat baik. Terbukti selama bertahun-tahun saya menggunakan produk ini, namun tidak pernah mengalami kendala seperti kerusakan pada mesin dan lain-lain, walaupun tampilan produk sudah tidak sebagus saat pertama kali pembelian.
Keunggulan
Anda bisa memiliki barang awet dan tahan lama tanpa harus khawatir memikirkan barang baru
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR1791/81
Date of Use 2018-08-02
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HR1791/81
Date of Use 2018-08-02