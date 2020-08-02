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Dihentikan

HR1791/81

HR1791/81

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

02/08/2020

Indonesia

Indonesia

Produk ini sangat awet selama bertahun-tahun

Saya merekomendasikan produk ini kepada seluruh ibu rumah tangga. Karena menurut saya produk ini memiliki kualitas yang sangat baik. Terbukti selama bertahun-tahun saya menggunakan produk ini, namun tidak pernah mengalami kendala seperti kerusakan pada mesin dan lain-lain, walaupun tampilan produk sudah tidak sebagus saat pertama kali pembelian.

Keunggulan

Anda bisa memiliki barang awet dan tahan lama tanpa harus khawatir memikirkan barang baru

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR1791/81

Date of Use 2018-08-02

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HR1791/81

Date of Use 2018-08-02

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