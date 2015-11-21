2 year warranty
Dihentikan
GC1010/01
Cepat dan efisien - dijamin
Setrika uap dengan tiga setelan uap, alas setrika aluminium, fungsi Calc-Clean terpadu.
Lampu indikator akan mati ketika suhu penyetrikaan yang diperlukan tercapai.
Fungsi pembersih kerak memungkinkan Anda membilas setrika Philips untuk menghilangkan partikel kerak pada setrika. Ini akan memperpanjang masa pakai setrika Anda.
Tapak setrika berpelitur
Penghargaan
3.0
dari 5
1
Ulasan
Arth
21/11/2015
Singapore
Iron leaks water while ironing without steam
Iron leaks water while ironing without steam. Ironing board gets soaked with water. Water still leaks out when set upright.
Ulasan ini dibuat untuk GC1010 Steam iron
Ulasan ini dibuat untuk GC1010 Steam iron