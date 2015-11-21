ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Standard Product Photo Philips Steam iron
  • Front Product Photo Philips Steam iron GC1010/01
  • Standard Product Photo Philips Steam iron
  • Front Product Photo Philips Steam iron GC1010/01

Dihentikan

Setrika uap

GC1010/01

3

| (1) Ulasan

1 award

Cepat dan efisien - dijamin

Setrika uap dengan tiga setelan uap, alas setrika aluminium, fungsi Calc-Clean terpadu.

Lihat semua manfaat

Tapak setrika yang dibentuk untuk kecepatan

Cepat dan efisien - dijamin

Lampu ‘suhu siap’ setrika

Lampu ‘suhu siap’ setrika

Lampu indikator akan mati ketika suhu penyetrikaan yang diperlukan tercapai.

Pembersih kapur untuk mencegah penumpukan kerak pada setrika

Pembersih kapur untuk mencegah penumpukan kerak pada setrika

Fungsi pembersih kerak memungkinkan Anda membilas setrika Philips untuk menghilangkan partikel kerak pada setrika. Ini akan memperpanjang masa pakai setrika Anda.

Tapak setrika berpelitur

Tapak setrika berpelitur

Tapak setrika berpelitur

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Penghargaan

  • Gambar VRS_PBTAWARD66

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

3.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
2
1

21/11/2015

Singapore

Singapore

Iron leaks water while ironing without steam

Iron leaks water while ironing without steam. Ironing board gets soaked with water. Water still leaks out when set upright.

Ulasan ini dibuat untuk GC1010 Steam iron

Ulasan ini dibuat untuk GC1010 Steam iron

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.