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Setrika uap
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GC1010/01
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Setrika uap dengan tiga setelan uap, alas setrika aluminium, fungsi Calc-Clean terpadu.
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Apa jenis air yang dapat saya gunakan untuk Setrika Uap atau Steamer Philips saya?
Bagaimana cara membersihkan kerak pada Setrika Uap Philips saya?
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