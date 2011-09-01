2 year warranty
Dihentikan
Terus gunakan, setiap hari
Untuk hasil luar biasa setiap hari, Anda menginginkan setrika yang tidak mengecewakan. Dengan tapak setrika SteamGlide baru, 2000 W untuk hasil uap tinggi yang konstan, dan pil peluruh kerak, setrika Philips GC2820/02 ini sangat sepadan dengan harganya dan tahan lama!
Uap 30g/menit;semburan uap 90g
Tapak setrika SteamGlide
Antikerak
2000 Watt
Tapak setrika SteamGlide adalah tapak setrika terbaik Philips untuk setrika uap. Tapak ini sangat tahan gores, sangat licin, dan mudah dibersihkan.
Semburan uap 90 g pada setrika ini memungkinkan Anda menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.
Seiring waktu, kerak terbentuk di setrika Anda. Pil ini akan menghancurkan kerak menjadi serpihan kecil sehingga Anda dapat membersihkan kerak dari setrika dengan mudah. Pembersihan harus dilakukan sekali sebulan.
Penghargaan
3.9
dari 5
20
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
L_CTAN
01/09/2011
Singapore
great
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC2820 Steam iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC2820 Steam iron
GeorgeMartinez
28/08/2011
Singapore
VERY PLEASED
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC2820 Steam iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC2820 Steam iron
GEOK_KHENGLEE
16/07/2011
Singapore
Light weight easy iron plate performance excellent!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC2820 Steam iron
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk GC2820 Steam iron