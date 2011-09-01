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Dihentikan

Setrika uap

GC2820/02

3.9

| (20) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

1 award

Terus gunakan, setiap hari

Untuk hasil luar biasa setiap hari, Anda menginginkan setrika yang tidak mengecewakan. Dengan tapak setrika SteamGlide baru, 2000 W untuk hasil uap tinggi yang konstan, dan pil peluruh kerak, setrika Philips GC2820/02 ini sangat sepadan dengan harganya dan tahan lama!

Lihat semua manfaat

Setrika dengan alas setrika SteamGlide yang baru

Terus gunakan, setiap hari

  • Uap 30g/menit;semburan uap 90g

  • Tapak setrika SteamGlide

  • Antikerak

  • 2000 Watt

Tapak setrika SteamGlide merupakan tapak premium dari Philips

Tapak setrika SteamGlide merupakan tapak premium dari Philips

Tapak setrika SteamGlide adalah tapak setrika terbaik Philips untuk setrika uap. Tapak ini sangat tahan gores, sangat licin, dan mudah dibersihkan.

Semburan uap hingga 90 g/mnt untuk kusut paling membandel

Semburan uap hingga 90 g/mnt untuk kusut paling membandel

Semburan uap 90 g pada setrika ini memungkinkan Anda menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.

Pil akan memecahkan kerak sehingga Anda dapat membersihkannya dengan mudah

Seiring waktu, kerak terbentuk di setrika Anda. Pil ini akan menghancurkan kerak menjadi serpihan kecil sehingga Anda dapat membersihkan kerak dari setrika dengan mudah. Pembersihan harus dilakukan sekali sebulan.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ulasan

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3.9

dari 5

20

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

01/09/2011

Singapore

Singapore

great

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC2820 Steam iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC2820 Steam iron

28/08/2011

Singapore

Singapore

VERY PLEASED

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC2820 Steam iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC2820 Steam iron

16/07/2011

Singapore

Singapore

Light weight easy iron plate performance excellent!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC2820 Steam iron

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk GC2820 Steam iron

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