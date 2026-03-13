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GC2820/02
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Consumer Care Book Philips 2800 series Steam iron - English (US)
User Manual Philips 2800 series Steam iron
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Apa jenis air yang dapat saya gunakan untuk Setrika Uap atau Steamer Philips saya?
Bagaimana cara membersihkan kerak pada Setrika Uap Philips saya?
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