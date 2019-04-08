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  • Standard Product Photo Philips DailyTouch Garment Steamer
  • Standard Product Photo Philips DailyTouch Garment Steamer

Dihentikan

DailyTouchAlat Uap Pakaian

GC502/29

2

| (1) Ulasan

1 award

Pakaian bebas kusut setiap hari

Steamer pakaian Philips DailyTouch yang baru ini dirancang untuk menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari. Cukup gantungkan pakaian pada tiang gantungan terpadu dan lihat betapa cepatnya uap menghilangkan kusut saat kepala steamer digerakkan ke sekitar kain.

Lihat semua manfaat

Dengan uap kuat tanpa henti

Pakaian bebas kusut setiap hari

  • 1600 W

  • Tiang dapat disesuaikan

  • Sarung tangan

Uap terus menerus yang kuat

Uap terus menerus yang kuat

Uap yang kuat secara terus menerus ditiupkan dari nozel, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.

Pelat uap XL untuk hasil yang cepat

Pelat uap XL untuk hasil yang cepat

Kepala steamer khusus yang ergonomis memiliki pelat uap XL untuk membantu mendapatkan hasil dengan cepat.

Tiang dapat disesuaikan

Tiang dapat disesuaikan

Tiang terpadu yang bisa disesuaikan untuk menggantung pakaian saat sedang menggunakan steamer. Tiang ini bisa dilipat agar mudah disimpan.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Gambar VRS_PBTAWARD66

Ulasan

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2.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
1

08/04/2019

Singapore

Singapore

Reliability an issue

Product was sent for repair - replaced the heating bowl because it broke. Unfortunately, the same fault occurred recently again, but after the warranty period. Hope my new purchase of GC552/46 does not have the same problem.

Ulasan ini dibuat untuk DailyTouch GC502 Garment Steamer

Ulasan ini dibuat untuk DailyTouch GC502 Garment Steamer

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