2 year warranty
Dihentikan
GC502/29
Pakaian bebas kusut setiap hari
Steamer pakaian Philips DailyTouch yang baru ini dirancang untuk menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari. Cukup gantungkan pakaian pada tiang gantungan terpadu dan lihat betapa cepatnya uap menghilangkan kusut saat kepala steamer digerakkan ke sekitar kain.
1600 W
Tiang dapat disesuaikan
Sarung tangan
Uap yang kuat secara terus menerus ditiupkan dari nozel, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.
Kepala steamer khusus yang ergonomis memiliki pelat uap XL untuk membantu mendapatkan hasil dengan cepat.
Tiang terpadu yang bisa disesuaikan untuk menggantung pakaian saat sedang menggunakan steamer. Tiang ini bisa dilipat agar mudah disimpan.
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Penghargaan
2.0
dari 5
1
Ulasan
timtan
08/04/2019
Singapore
Reliability an issue
Product was sent for repair - replaced the heating bowl because it broke. Unfortunately, the same fault occurred recently again, but after the warranty period. Hope my new purchase of GC552/46 does not have the same problem.
Ulasan ini dibuat untuk DailyTouch GC502 Garment Steamer
Ulasan ini dibuat untuk DailyTouch GC502 Garment Steamer