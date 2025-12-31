2 year warranty
Dihentikan
GC515/05
Menghilangkan seketika kusut yang tampak
Nikmati kenyamanan steamer pakaian yang praktis dari Philips dengan aksesori gantungan yang bisa dilepas, dan hilangkan kusut dengan mudah dari pakaian yang digantung.
1500 W
Tiang dapat disesuaikan
Uap yang kuat secara terus menerus ditiupkan dari nozel, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.
Steamer ini sangat mudah digunakan. Desain yang ringkas dan portabel menjadikannya mudah dibawa-bawa dan disimpan.
Dengan menggunakan steamer ini Anda tidak memerlukan meja setrika lagi sehingga Anda dapat menyetrika tanpa repot.
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