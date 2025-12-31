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  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Portable garment Steamer GC515/05
  • Standard Product Photo Philips QuickTouch Portable garment Steamer GC515/05

Dihentikan

QuickTouchSteamer pakaian portabel

GC515/05

1 award

Menghilangkan seketika kusut yang tampak

Nikmati kenyamanan steamer pakaian yang praktis dari Philips dengan aksesori gantungan yang bisa dilepas, dan hilangkan kusut dengan mudah dari pakaian yang digantung.

Lihat semua manfaat

Steamer pakaian yang tangguh

Menghilangkan seketika kusut yang tampak

  • 1500 W

  • Tiang dapat disesuaikan

Uap terus menerus yang kuat

Uap terus menerus yang kuat

Uap yang kuat secara terus menerus ditiupkan dari nozel, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.

Mudah digunakan

Mudah digunakan

Steamer ini sangat mudah digunakan. Desain yang ringkas dan portabel menjadikannya mudah dibawa-bawa dan disimpan.

Tidak perlu meja setrika

Tidak perlu meja setrika

Dengan menggunakan steamer ini Anda tidak memerlukan meja setrika lagi sehingga Anda dapat menyetrika tanpa repot.

Spesifikasi Teknis

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Penghargaan

  • Gambar VRS_PBTAWARD66

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