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2 year warranty
QuickTouch Steamer pakaian portabel
Dihentikan
Dukungan
GC515/05
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Important Information Manual Philips QuickTouch Portable garment Steamer
User Manual Philips QuickTouch Portable garment Steamer
Semua (3)
Apa jenis air yang dapat saya gunakan untuk Setrika Uap atau Steamer Philips saya?
Bagaimana cara membersihkan kerak pada Steamer Pakaian/Solusi All-in-One Philips saya?
Apakah steamer pakaian Philips saya aman untuk semua jenis pakaian?
Steamer Pakaian Philips saya menimbulkan noda pada pakaian
Steamer Pakaian Philips saya tidak mengeluarkan uap